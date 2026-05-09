第3日、通算2オーバーで首位に浮上した福山恵梨＝茨城GCワールド・サロンパス・カップ第3日（9日・茨城県茨城GC＝6718ヤード、パー72）初優勝を目指す33歳の福山恵梨が4バーディー、7ボギーの75で通算2オーバー、218で5位から首位に浮上した。1打差の2位に桑木志帆と河本結が続いた。さらに1打差の4位に首位から出た大久保柚季と荒木優奈がつけた。年間女王の佐久間朱莉は10オーバーの24位で、49歳の不動裕理は13オーバーの48