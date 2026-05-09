◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第3日（2026年5月9日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）メジャー第1戦の第3ラウンドが行われ、5位から出たツアー未勝利の福山恵梨（33＝松辰）が75で回り、通算2オーバーで初日以来の単独首位に返り咲いた。74で回った桑木志帆（23＝大和ハウス工業）、76で回った河本結（27＝RICOH）が3オーバーで1打差2位につけた。79の荒木優奈（20＝Sky）、81の大久保柚季（2