タレント久本雅美（67）が9日、都内で、新派・松竹新喜劇の合同喜劇公演（東京・新橋演舞場、9日〜19日）初日囲み取材に波乃久里子、高島礼子らと出席した。創始138年の新派と劇団創設78年の松竹新喜劇による7年ぶりの共演。松竹新喜劇から「お種と仙太郎」、新派から「明日の幸福」の2本立て上演となる。「お種−」は齋藤雅文さんが演出し、ゲストの久本雅美がしゅうと・お岩役に挑む。新派の波乃久里子、松竹新喜劇五人衆の藤山