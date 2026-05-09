ＤｅＮＡは９日の阪神戦（甲子園）に３―１で逆転勝利を収め２連勝。敵地での痛快なカード勝ち越しとあり、西のハマ党たちが陣取る左翼席の僅かな一角からは、歓喜の凱歌が響き続けた。前夜８日のカード第１戦（甲子園）と同様に、この日もゲーム終盤の集中打で勝利をたぐり寄せた。相手先発はセ界を代表する技巧派左腕・大竹。精密な制球と老獪な投球術に手を焼き７回まで二塁を踏むことすらできなかったが、０―１と１点ビハ