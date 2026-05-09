松山競輪Ｆ?「ルーキーシリーズ２０２６スピチャン・スカパー＆ＣＴＣ杯」は９日、２日目を行った。苦労人・森下龍之介（２４＝福岡）が予選２・１０Ｒで１着を取り決勝進出を果たした。競輪選手養成所は受験回数が５回までと制限が設けられている。「今回生で５回目で受かったのは３人。僕と清家大夢と柳沼鼓太朗です」３人はそれぞれの名前を入れ、胸には「貧脚クエスト」と自虐的だがセンスあふれるウエアをつくってい