お笑い芸人のおばたのお兄さんが、９日に更新されたクワバタオハラ・くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。不妊治療について語った。おばたのお兄さんは、２０１８年にフジテレビアナウンサーの山崎夕貴と結婚。２３年に第一子が誕生した。不妊治療で授かった子どもだという。公言している理由について「実体験として届けた方が絶対にいいなというのがある」と説明。くわばたから「（治療に）積極的に自分も参加