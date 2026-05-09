格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）の公開計量が９日、神戸市内で行われ、出場全選手が計量をクリア。メインでルイス・グスタボ（２９＝ブラジル）を迎え撃つＲＩＺＩＮライト級王者イルホム・ノジモフ（３１＝ウズベキスタン）は闘志をみなぎらせた。昨年大みそかに前王者ホベルト・サトシ・ソウザを撃破して新王者となったノジモフは７０．９５キロで仕上がった肉体を披