明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１６節（９日）、浦和はアウェーの水戸戦に４―１で快勝し、田中達也監督の指揮初戦から４連勝となった。まずは前半２４分、右ＣＫからＭＦ安居海渡がこぼれ球を押し込んで先制。後半４分に相手のＤＦ佐々木輝大が退場となり、数的有利になった。すると同２５分に初先発のＦＷ小森飛絢が追加点を決め、さらにはＦＷイサーク・キーセテリンが同３２、３４分とたて続けてにゴールを挙げた。マチェ