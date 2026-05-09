学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「あの花」はなんの略？「あの花」はなんの略か知っていますか？作品名です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」を略した言葉でした！あの花とは、2011年に放送された、