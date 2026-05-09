【モデルプレス＝2026/05/09】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。電気圧力鍋で作った手料理を公開した。【写真】41歳元モー娘。「絶対美味しい」つゆだく牛すじ煮込み披露◆石川梨華、電気圧力鍋で牛すじ煮込み作り石川は「電気圧力鍋で牛すじ煮込み作った」とコメントし、牛すじやニンジン、大根、こんにゃくなどの具材が入った鍋いっぱいの牛すじ煮込みを公開。大根に爪楊枝を