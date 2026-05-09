ボーイズグループBIGBANGのD-LITEが、ガールズグループI.O.Iのチェ・ユジョンに対する“ファン愛”をあらわにした。去る5月8日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」には、「みんな、カムバックしたい？|家D-LITE ep.106 I.O.I」というタイトルの動画が公開された。【写真】D-LITE、TWICEメンバーとMV出演この日、D-LITEはI.O.Iを誕生させたオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に触れ、「『Pick Me』を聴いたことがない韓国国民