【モデルプレス＝2026/05/09】4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が9日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】LAPONE所属アイドル、抜群スタイル際立つミニ丈衣装◆RIN、初レカペ登場美しいスタイルが際立つペールグリーンと白を基調としたミニ丈の衣装で登場したIS:SUE。RIN（会田凛）はレッドカーペットの前に出演した「ARTIST STAGE」を