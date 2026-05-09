【モデルプレス＝2026/05/09】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が5月8日までに自身のInstagramを更新。手作りの夜ご飯を公開し反響を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「食欲そそる」彩り豊かな手作りガパオライス披露◆渡辺美奈代、特製ガパオライスなど披露渡辺は「夜ごはん」とつづり、写真を複数枚投稿。ガパオライスにコーンスープ、サラダの3品を披露した。野菜を丁寧に刻み、ゆで卵を添えたお手製サラダや器に