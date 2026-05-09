高松市東植田町の公渕森林公園で、子どもが元気いっぱいに遊べるイベント「ドリーム中央」が開かれています。 地元で思い出を作り、地域に愛着を持ってもらいたいと、高松市中央商工会青年部のメンバーなどが企画しました。 ステージでは高松大学のジャグリングパフォーマンスが子どもたちの目を引いたほか、UDONプロレスが会場を沸かせました。 また子どもたちは、地域の人たちが出店したブ&