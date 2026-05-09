ジャーナリストの池上彰さんが9日、岡山市のノートルダム清心女子大学で特別講義を行いました。新入生に「大学で学ぶ意義」について考えてもらおうと毎年行っていて、池上さんの登壇は今年で10回目です。児童学科の１年生約100人が耳を傾けました。 池上さんは「高校までは試験問題には必ず正解があります。でもこれから先は、正解がない問題に取り組んでいかなくてはいけない。答えを探すのではなく、問題を解決