9日午前9時すぎ、福岡市中央区の大濠公園には日本野鳥の会の会員や一般の参加者、あわせて44人が集まり、園内や周辺に生息する野鳥の種類や生態などを観察しました。このイベントは10日から16日までの愛鳥週間に合わせ、自然や生き物への理解を深めてもらおうと福岡県と日本野鳥の会が企画しました。■参加者「見られるときと見られない時があるので、一期一会の出会いがすごく素敵で楽しいです」■参加者「鳥たちの生き方が分かる