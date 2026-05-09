エスプリを描いたデザイナーを招聘AC 3000MEのステアリングは機敏に反応しつつ、フィードバックは薄め。アンダーステアは抑えられているものの、不意にクルリと向きが逆転するのでは、という不安が拭えない。ミドシップで、前後の重量配分は40：60だという。【画像】予想裏切る面白さ3000MEとタスミン半世紀前のACとTVRコブラも全129枚とはいえ中域で逞しく、カーブが続く裏道を飛ばしても、確かなグリップ力で走りは安定