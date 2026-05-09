スポーツカー・ブランドの転換期だった1980年代1980年代の英国には、スポーツカー・ブランドの転換期が訪れていた。ジャガーEタイプやMGBといった、定評を築いたモデルの魅力的な後継不在の隙を突くように、小規模メーカーが大胆な新モデルを次々に投入していった。【画像】予想裏切る面白さ3000MEとタスミン半世紀前のACとTVRコブラも全130枚このタイミングを上手く掴んだのは、ロータス。エリートやエスプリを提供し、ブ