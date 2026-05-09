◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神の木浪聖也内野手（31）が、9日のDeNA戦に一塁手としてスタメン出場した。大山の休養によって代役として出場したもので、一塁スタメンは19年4月18日のヤクルト戦以来、実に2578日ぶり。一塁の守備に就くのも、22年9月12日の中日戦以来だったが、そつなくこなした。初回、2回と三塁・佐藤輝からの送球がワンバウンドしたが、木浪はすくい上げてアウトに。その後も一塁