◇プロ野球セ・リーグ中日4ー2巨人（5月9日、バンテリンドーム）4カード連続での負け越しとなった巨人。阿部慎之助監督は試合後に「無駄なフォアボール、ミス、いまの流れを象徴していたな、と」などと語りました。中日の先発、大野雄大投手にほんろうされた打線。4月2日の対戦では9回完投勝利を献上し、2度目となるこの日は、7回85球で4安打無得点と攻略することがかないませんでした。「メリハリがあって、強弱つけるのが上手