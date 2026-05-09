ボートレース津のG3「三交マキシーカップ」が9日に開幕。初日は強風の影響で全レースが2周で行われた。2連対率9.3％で下から2番目の45号機を引いた浜崎誠（46＝大阪）が2連勝発進を決めた。前半1Rは2コースから差して2連率最下位の66号機を駆る水谷理人との先陣争いに競り勝った。後半7Rは5コースからトップスタートを決めて捲り一撃。1枠以外の2連勝と堂々たる内容だ。「2連率10％の感じにはできたかな（苦笑）。でも、まだ