＜KCON JAPAN 2026＞◇9日◇千葉・幕張メッセ4人組ガールズグループのIS：SUE（イッシュ）が9日、千葉・幕張メッセで開催されている「KCON JAPAN 2026」のアーティストステージでパフォーマンスを行った。「Super Luna」「Phase」や、宇多田ヒカルの「Automatic」のカバーなど全6曲を披露。開演前にはスクリーンにセットリストが表示され、「Automatic」が予告されると会場から大きなどよめきが起こっていた。本番では洗練されたダ