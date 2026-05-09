インドネシア国旗【ジャカルタ共同】インドネシア東ジャワ州の州都スラバヤの地元警察は8日、特殊詐欺に関与した疑いで日本人や中国人らを拘束したと発表した。地元メディアが報じた。在スラバヤ日本総領事館によると、当局から4月22日、日本人6人を拘束したと通報を受けた。スラバヤ警察は「警視庁」と書かれたワッペン付きの衣服などを押収。金をだまし取る目的で警察官を装い日本人に電話していたとみられる。拠点は数カ所