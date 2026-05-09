プロ野球セ・リーグは9日、3試合が行われました。首位ヤクルトは4回までに4得点を奪い序盤からリードを広げる展開。先発の松本健吾投手は8回被安打1無失点の好投で、広島打線にチャンスをほぼ作らせず、無傷の4勝目を飾りました。ヤクルトは3連勝で首位をガッチリキープ。広島は本拠地で連敗で、カード負け越しとなりました。DeNAは1点を追いかける8回に蝦名達夫選手、度会隆輝選手のタイムリーで逆転に成功。敵地甲子園で連勝を飾