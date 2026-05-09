お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が8日放送されたTBS系「有田哲平のコスられない街」（金曜午前0時48分）に出演。今年1月に誕生した長男のエピソードについて話した。ロケ地はJR山手線の高輪ゲートウエイ駅周辺で、ゲストはケンコバとAKB48の伊藤百花。伊藤から「ご出産は立ち会いされたんですか？」と長男誕生時の話を聞かれた。ケンコバは「それが、マジな話、病院に呼び出し食らったんですよ。『今日ない、って言ったん