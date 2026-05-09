セルビア政府は5月7日、ベオグラードで中国の山東高速集団と、セルビア中部と東部地域を結ぶ「カラジョルジェ指導者回廊」高速道路プロジェクトに関する商業および事前融資契約を締結しました。プロジェクトの第1期は全長83キロで、2035年までに第2期の建設が完了する予定であり、全線の総延長は125キロに達します。セルビアのブチッチ大統領は契約締結式で、この高速道路は首都ベオグラード南部郊外とセルビア中部地域を効果的に