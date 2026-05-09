ビッグマイナーチェンジ級の進化！スズキの軽商用車「エブリイ」と軽乗用ワゴンの「エブリイワゴン」が仕様変更を実施し、2026年5月8日に発売されました。公開されたプレスリリースでは、控えめに“仕様変更”とアナウンスされていますが、内容を見ていくと「ビッグマイナーチェンジ」といっても差し支えない変更といえるでしょう。【画像】これがスズキの新たな“軽”バン「エブリイ」大幅改良モデルです！ 画像で見る（30枚