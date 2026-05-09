スキンケアブランド「クリアターン」と天然＆植物由来成分に着目したボタニカルヘアケアブランド「サロンスタイル ビオリス」より『ちいかわ』スペシャルパッケージが、5月15日（金）から、全国の量販店やドラッグストアを中心に順次発売される。【写真】花々を見つめるちいかわたちに癒される〜！ 「ビオリス」の限定パッケージも■さまざまな場所にちいかわやハチワレが！今回「ちいかわと“楽しく毎日ケア”」キャンペーン