9日午後２時20分過ぎ、山形県上山市菖蒲の芳刈放牧場付近で、山形市の男性(50)がクマに襲われ頭部と目を負傷したと上山市消防本部に通報がありました。男性は病院に搬送されましたが、意識はあり、会話もできるということです。男性は兄弟で山菜採りをしていたということです。