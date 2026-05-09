2年連続で荒茶の生産量日本一となったかごしま茶の新茶をPRしようと、10日まで鹿児島市で「令和新茶まつり」が開かれています。荒茶の生産量2年連続日本一を記念して、2026年の「新茶まつり」は新茶での乾杯で幕を開けました。「令和新茶まつり」は、かごしま茶をPRしようと、毎年、新茶の時期に合わせて県茶業会議所が開いています。会場のアミュ広場には、県内のお茶の販売業者など26社が出店し、訪れた人たちに新茶が振る舞