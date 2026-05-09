被爆者から聞いた体験を語り継ぐ「被爆体験伝承者」を目指す人たちに向けた説明会が開かれました。 この日行われた説明会には、約４０人が参加。 被爆者の高齢化に伴いつくられた被爆体験伝承者は、４月時点で２２歳から８８歳まで２６４人が活動しています。 研修期間はおよそ２年間で、証言者とミーティングを行うなどして講話の原稿を作ります。 参加者（小学６年生）「自分が広島の歴史をもっと伝えられたらなと