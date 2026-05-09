スピードスケートのオリンピック金メダリストで、ことし(2026年)現役を引退した髙木美帆さんの「感謝パレード」が、地元、幕別町で開かれました。地元、幕別町に凱旋したのは元スピードスケート選手の髙木美帆さんです。パレードは、「感謝を伝えたい」という髙木さんの思いを受けて、町が企画し、およそ1200人が集まったということです。（髙木美帆さん）「ありがと