安心して子育てができるまちの実現を目指して、伊佐市に子育て支援センターが設置され開所式が行われました。伊佐市の旧大口南中学校の敷地内に設置されたのは「大口子育て支援センタールピナス」です。開所式には橋本市長や関係者が出席しました。センターは乳幼児期から日常的に木材の質感や温もりに触れてもらおうと木造の施設となっています。（大口子育て支援センタールピナス・宮脇美鈴センタ&#