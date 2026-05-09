巨人、ブルージェイズなど日米460試合に登板した山口俊氏（38）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）にゲスト出演。“ジャイアンツタイム”の洗礼を浴びたことを振り返った。最後は巨人、阪神に在籍した元選手らが集結。DeNAから17年に巨人にFA移籍した山口氏は、先発にもかかわらずホテルに置き去りになった出来事を明かした。「ジャイアンツの場合、ジャイアンツタイムというのがありまして、30分前か