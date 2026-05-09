秋篠宮家の次女佳子さまは９日、東京都千代田区で、「みどりの感謝祭」の式典に出席された。森林づくりや緑化推進に貢献した団体や個人を表彰する行事で、佳子さまは岩手県大槌町などで起きた山火事に触れ、「被害に遭われた方にお見舞いを申し上げますとともに、対応に力を尽くしてこられた方に深く敬意を表します」と述べられた。式典に先立ち、緑化活動に取り組む小中学生と面会した佳子さまは「特に好きな活動や頑張ってい