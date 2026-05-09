歌手で俳優の小泉今日子さん（60）が、開催中のライブツアーの終了をもって年内の活動を休止することを発表しました。【映像】年内の活動休止を発表した小泉今日子小泉さんの個人事務所「株式会社 明後日」は9日、公式サイトで「小泉今日子は『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より、2026年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます。2027年以降のお問い合わせに関