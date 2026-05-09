俳優の川崎麻世（63）が9日、自身のインスタグラムを更新。無精ひげ姿のイケオジショットを披露した。「GW中は大した場所へも出かけず禁酒して超久しぶりに無精髭。63歳」と最新ショットを公開した。「どう見てもオヤジだな。おじさんはおじさんらしく生きるのみ」とつづった。この投稿に、ファンからは「最高にかっこいい」「イケオジ」「しぶーーーー！」「素敵なおじさんですよ」等の声が寄せられている。