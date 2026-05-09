元衆院議員で自民党幹事長も務めたジャーナリストの石原伸晃氏は9日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。10日の母の日を前に、かつて、母の典子さんに贈って非常に喜ばれたというプレゼントを明らかにした。典子さんは、幼なじみでもあった作家の石原慎太郎さんと、17歳の時に結婚し、伸晃氏ら4男をもうけた。東京都知事などを務めた慎太郎さんは2022年2月に死去し、典子さんは約1カ月