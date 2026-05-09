◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ＤｅＮＡ（９日・甲阪神・木浪聖也内野手が、先制の中犠飛を放った。６回１死一、三塁で篠木の直球を中堅後方に高々と打ち上げた。「チャンスで１本出ることが大事なので、あそこは最低限。しっかり犠牲フライ打ててよかったです」と淡々と語った。木浪は１１打席連続無安打の大山に代わって、２０１９年４月１８日・ヤクルト戦以来、７年ぶりに一塁スタメンで出場。守備については「難しい