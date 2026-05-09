◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神の先発・大竹耕太郎投手が、８回１０安打３失点で今季初黒星を喫した。立ち上がりから１４０キロ前後の直球と最遅６７キロの超スローボールで相手打線を翻弄（ほんろう）。７回までマダックス（球数１００球未満での完封勝利）ペースだったが、１点リードの８回に大暗転した。１死から林と成瀬に連打を食らい、代打・宮崎には四球を与えて満塁。続く蝦名に同点の右