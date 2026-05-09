◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、４打差５位から出た福山恵梨（松辰）が４バーディー、７ボギーの７５で回り、通算２オーバーで単独首位に浮上した。プロ１６年目での悲願の初優勝＆メジャー制覇に王手をかけた。１打差２位にはこの日最少の７４をマークした桑木志帆（大和ハウス工