◆パ・リーグ西武６―２楽天（９日・ベルーナドーム）今季初勝利を懸けて先発した楽天の古謝樹投手は７回９安打６失点で降板。３敗目を喫し、今季初勝利はまたもお預けとなった。最速１４９キロの直球にスライダー、カットボール、シュートを織り交ぜ５回まで無失点に抑えていたが６回に崩れた。この回先頭の渡部に左前安打、続くネビンに左翼線適時二塁打を浴び１点を返された。さらに長谷川に内野安打を許して無死一、三