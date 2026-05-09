【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの西山茉希が5月8日、自身のInstagramを更新。ボリューミーな手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「彩りもいい」パクチー鶏そぼろ丼に炒め物…ヘルシー弁当公開◆西山茉希、彩り豊かな弁当披露西山は「＃西山食堂」「＃頑張る友へデリバリー弁当」とハッシュタグを添え、写真を投稿。鶏そぼろと炒り卵と刻み海苔の載ったパクチー鶏そぼろ丼、キノコと豆のマカロ