【モデルプレス＝2026/05/09】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が5月8日までに自身のInstagramを更新。手料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「彩り良い」オクラのおひたし＆かぼちゃの煮物公開◆渡辺美奈代、作り置き2品を披露渡辺は「作り置き」とつづり、写真を複数枚投稿。オクラのおひたしとかぼちゃの煮物の2品を披露した。タッパーに野菜をたっぷり入れ、特製のタレでつけ込んだ栄養満点な作