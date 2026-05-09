【モデルプレス＝2026/05/09】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が9日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】人気アイドル、個性輝くレッド衣装でレカペ登場◆JO1、初ヘッドライナーに意気込み報道陣の前に現れると、金城碧海は「家に帰ったらぜひ観てください〜！」と呼びかけ。お辞儀をする金城を木全翔也が手で指し示すお茶目