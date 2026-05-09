岡山市北区のシゲトーアリーナ岡山で９日、「SOMPOボールゲームフェスタ」が開かれました。 子どもたちに身体を動かす楽しさを感じてもらおうと日本トップリーグ連携機構などが企画しました。小学校３年生以下の子どもと保護者ら約160人が参加しました。 講師として元なでしこジャパンの宮間あやさんが参加し、基礎的な運動能力を伸ばす「あそビバ！」というプログラムで、親子と一緒に笑