フジテレビ系「ぽかぽか」が７日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。この日は、人気企画「芸能界（秘）有頂天クイズ実はあの頃わたし天狗でした」を進行。（秘）ゲストの天狗エピソードから正体を探っていく。「バブル期に俳優として大ブレイクし、わずか数年で２０億円を稼いだ男。日本語と英語を話せるバイリンガルで、女の子もメロメロ。数々の週刊誌に撮られるも反省は一切なしのイケイケっぷり。