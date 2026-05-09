「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）巨人の先発・田中将大投手は今季最短の５回５安打で、同ワーストの失点で降板し、今季初黒星を喫した。チームは３連敗で４カード連続負け越しで借金生活に突入。５月に入って２勝６敗となった。右腕は１９８８年生まれの同学年で、ともに今年３８歳を迎える中日・大野雄大との投げ合いとなった。二回に先頭から２者連続でフルカウントから四球を与えてしまう。１死後もフルカウ