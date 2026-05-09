◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神は今季初の2カード連続の負け越しとなった。1勝2敗に終わった前カードの中日戦から投打がかみ合わない展開が続いている。深刻なのは“タイムリー欠乏症”に陥っている打線。最後に適時打が出たのは、4日の中日戦（バンテリンドーム）の初回に前川の放った走者一掃の適時二塁打。これを最後にあと1本が出ない展開が続いており、この日で44イニング連続で適時打なしと