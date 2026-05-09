紫色の締め込み姿で最終調整する豊昇龍＝9日、東京都台東区の立浪部屋10日初日の大相撲夏場所（両国国技館）で、豊昇龍は昇進8場所目での横綱初優勝を目指す。大の里の休場により、一人横綱の重責を担い「仕事が2倍になって、責任も2倍になった」と受け止める。悲願達成への意気込みを問われると「大丈夫だよ。心配するな！」と闘志を燃やした。9日は東京都台東区の立浪部屋で最終調整。今場所から新調する紫色の締め込み姿で